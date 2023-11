Nederlands Dans Theater – Minus 16 LA COMETE SCENE NATIONALE, 13 mai 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

Nederlands Dans Theater – Minus 16 LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2024-05-13 à 20:30 (2024-05-13 au ). Tarif : 27.9 à 27.9 euros.

Le Nederlands Dans Theater, formation contemporaine reconnue en Europe et dans le monde entier, propose ici trois oeuvres de trois chorégraphes différent·e·s. Un programme riche et représentatif de la jeunesse, du dynamisme et du travail de cette compagnie pour le développement de la danse contemporaine. Nous retrouvons Crystal Pite, chorégraphe canadienne dont on avait admiré The Statement la saison dernière lors de la venue de Ballet BC. Dans Ten Duets on a Theme of Rescue, elle évoque le « sauvetage » sous différentes formes et laisse les corps produire des images et nous raconter des histoires multiples. Pour Minus 16, le chorégraphe Ohad Naharin, directeur artistique de la Batsheva Dance Company, puise dans ses oeuvres antérieures et crée une pièce chorale percutante pour 15 danseur·se·s sur une compilation musicale de chacha, de mambo et de musique traditionnelle israélienne. Enfin, avec Bedtime story, Nadav Zelner évoque ce moment entre le sommeil et la conscience, ce moment où naissent les rêves. Sur une musique inspirée de ses racines tunisiennes, il explore notre relation à la mémoire, au réel, à la peur et nous invite à renouer avec l’enfant qui sommeille en nous, celui qui n’a pas peur, celui qui sait que les rêves peuvent devenir réalité. DURÉE : 1H16 + ENTRACTE Ohad Naharin

Votre billet est ici

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

27.9

EUR27.9.

Votre billet est ici