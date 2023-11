Blandine Lehout dans La Vie de ta Mère Royal Comedy Club, 16 mai 2024, REIMS.

Blandine Lehout dans La Vie de ta Mère Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2024-05-16 à 20:00 (2024-04-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

David Hardit productions (PLATESV-R-2021-002383/86) presente ce spectacle Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande…du moins c’est ce qu’elle pense ! Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite. La tête pleine de questions existentielles particulièrement profondes telles que, pourquoi elle, quand elle sourit elle a un double menton ? Pourquoi quand son mec fait du sport elle a envie qu’il se fasse mal ? Pourquoi sa fille préfère manifestement son père ? Blandine n’hésite pas à poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Avec elle (et les multiples facettes de sa personnalité) vous passerez un peu plus d’une heure comme si vous étiez dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch). Réservation PMR : 09.83.87.40.32 Blandine Lehout – La Vie de ta Mère

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne

