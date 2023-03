Loisirs créatifs Jouet club Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne

Loisirs créatifs Jouet club Poitiers, 24 mars 2023, Poitiers. Loisirs créatifs Vendredi 24 mars, 14h00 Jouet club Poitiers Venez nous rencontrez les vendredis 24/03/23 et 07/04/23 de 14h à 17h dans le magasin Jouet Club à Poitiers au rayon Janod.

Nous vous avons préparer des loisir créatifs afin de passer un super moment. Notre nounou sera également la pour vous maquiller en super Héro, princesse…

Nous serons aussi la pour répondre à toutes vos questions concernant la garde à domicile !! Jouet club Poitiers 183 Av. du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T17:00:00+01:00

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Jouet club Poitiers Adresse 183 Av. du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers Ville Poitiers Departement Vienne Lieu Ville Jouet club Poitiers Poitiers

Jouet club Poitiers Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Loisirs créatifs Jouet club Poitiers 2023-03-24 was last modified: by Loisirs créatifs Jouet club Poitiers Jouet club Poitiers 24 mars 2023 Jouet club Poitiers Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne