JOB DATING DE L’ALTERNANCE Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault, samedi 30 mars 2024.

JOB DATING DE L’ALTERNANCE Jeune, adulte, en reconversion : votre contrat d’alternance vous attend ! Près de 60 entreprises présentes & de nombreuses offres à pourvoir (apprentissage, contrat de professionnalisation). Samedi 30 mars, 09h00 Complexe culturel de l’Angelarde Gratuit, entrée libre, ouvert à tout public, tous âges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T13:00:00+01:00

Près de 60 entreprises présentes et des offres à pourvoir dans tous les secteurs. Venez à la rencontre des professionnels et décrochez votre contrat d’alternance !

Que vous cherchiez un contrat d’alternance dans l’industrie, le commerce, le social, la logistique … c’est l’événement à ne pas manquer. En un même lieu, un grand nombre de recruteurs sont réunis pour faire passer des entretiens de recrutement, et ce sans présélection.

60 représentants d’entreprises, artisans et organismes de formation du Grand Châtellerault réunis (liste complète accessible prochainement)

tous les secteurs d’activité représentés (relation client, industrie, restauration, santé – social, administratif, logistique …)

des offres à pourvoir pour tous les niveaux, du CAP au Bac +5

des entretiens de recrutement à volonté et avec qui vous voulez ! Mieux vaut donc venir avec plusieurs CV !

des structures d’accompagnement présentes pour répondre aux questions (choix d’orientation, souhait de reconversion, financement de formation, etc. )

Mais au fait, l’alternance c’est quoi et c’est pour qui ?

L’alternance est le chemin idéal pour évoluer tout en apprenant, et ce peu importe son âge ! Car oui, contrairement à ce que l’on peut penser, l’alternance, ce n’est pas que pour les jeunes !

En mode théorie et pratique : en mêlant temps en formation et en entreprise, vous développez des compétences et évoluez dans un environnement professionnel réel.

Rémunération : vous gagnez un salaire !

Réseautage : vous vous créez un réseau professionnel et ouvrez les portes d’un futur professionnel prometteur.

L’édition 2023 a été une réussite : de nombreux contrats ont été signés suite aux rencontres recruteurs – candidats. Découvrir la vidéo récap Job dating de l’alternance 2023. Cette année nous voyons encore plus grand : 2 fois plus de recruteurs, dans une salle 2 fois plus grande !

On vous attend le Samedi 30 Mars 2024 de 9h à 13h à la Salle de l’Angelarde à Châtellerault. Préparez-vous bien pour les entretiens, et venez avec plusieurs CV !

***

Structures organisatrices : Mission Locale Nord Vienne, Grand Châtellerault, ERIP Châtelleraudais, France Travail, RADEC, Le Club « Les entreprises s’engagent » de la Vienne.

Pour + d’infos : Mission Locale : 05 49 20 04 20 / contact@mlnv.fr

