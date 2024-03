Jembaa Groove (Afro Groove) au New Morning New Morning Paris, vendredi 12 avril 2024.

Jembaa Groove (Afro Groove) au New Morning Jembaa Groove fait sensation avec leur son hybride mêlant l’Afrique de l’Ouest et le soul/jazz américain. RDV jeudi 11 avril au New Morning !! Vendredi 12 avril, 20h00 New Morning 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

≡ JEMBAA GROOVE

▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Jembaa Groove fait sensation avec leur son hybride mêlant l’Afrique de l’Ouest et le soul/jazz américain.

—

Jembaa Groove est un groupe multiculturel fondé fin 2020 par le bassiste et compositeur Yannick Nolting, et le chanteur-percussionniste Eric Owusu.

Parlant le même langage musical, ils réalisent rapidement le fruit de leur rencontre musicale et décident de passer quelques mois à composer leur musique originale. En creusant profondément à la fois dans leurs origines et leurs identités musicales, ils sont arrivés à un résultat organique que les deux aiment qualifier d’Afro-Soul.

Après avoir cherché les bons compagnons pour le voyage à venir et rencontré quelques-uns des meilleurs musiciens de Berlin, ils ont finalement formé Jembaa Groove, un groupe de 7 musiciens qui combine des sons frais de la scène musicale underground de Berlin avec des sons traditionnels d’Afrique de l’Ouest, du Ghana et du Mali.

Leur vision esthétique s’inspire de la musique soul des années 60 et 70 et évite les arrangements commerciaux trop produits.

https://www.jembaamusic.com

LINE UP :

Eric Owusu (Percussions,Voix)

Yannick Nolting (Basse)

Moses Yoofee Vester (Claviers)

Babatunde Agonglo (Guitare)

Nir Sabag (Batterie)

Merav Goldman (Cor)

Goncalo Mortagua (Saxophone)

≡ BILLETTERIE

▔▔▔▔▔▔▔

https://www.newmorning.com/20240411-5884-jembaa-groove.html

≡ INFOS PRATIQUES

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

New Morning

7/9 Rue des Petites Ecuries – 75010 Paris

Métro Bonne Nouvelle ou Château d’eau

http://www.newmorning.com

