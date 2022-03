JEMA: Concert du duo clarinettes et saxophones “NoSax NoClar” à Sauxillanges Sauxillanges Sauxillanges Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

2022-04-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Sauxillanges Puy-de-Dôme Les Ptits Papiers de l’Agglo Pays d’Issoire en partenariat avec la commune de Sauxillanges vous proposent le concert “Rëd Sisters” du duo de clarinettes et saxophones NoSax NoClar à l’église.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. culture@capissoire.fr +33 4 73 55 58 50 Sauxillanges

