L'extravagant Tourne Chatouille par l'Atelier des Inventions Géniales
Jardin du palais épiscopal du musée de Valence
Valence

L’extravagant Tourne Chatouille par l’Atelier des Inventions Géniales Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, 4 juin 2023, Valence. L’extravagant Tourne Chatouille par l’Atelier des Inventions Géniales Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Entrée libre ; sans réservation L’extravagant Tourne Chatouille par l’Atelier des Inventions Géniales Cette animation permet à petits et grands de se transformer en oiseau. Equipés d’une coiffe fabriquée sur place et sur mesure, les participants embarquent à tour de rôle dans une machine fantastique qui les hissera jusqu’aux nuages. Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © L’atelier des inventions géniales

