Ellinoa Ophelia Rebirth AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE, 2 mai 2024, VALENCE.

Ellinoa Ophelia Rebirth AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE. Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:30 (2024-05-02 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Une plongée dans l’inattendu… Compositrice, vocaliste et cheffe d’orchestre, Ellinoa est à l’aise dans les contextes les plus divers, elle navigue entre jazz de création, musique orchestrale, pop expérimentale, improvisation libre et même parfois swing. Ophelia, c’est l’héroïne tragique shakespearienne. C’est l’eau, le désir, la douceur, l’attente, la rage, la fatalité, le lâcher-prise. Les cinq musiciens glissent entre intimité acoustique et orages électriques. Un mélange atypique, captivant par la voix scintillante et les improvisations habitées d’Ellinoa. + 1ère partie : CHLOE SOLLIS

AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE VALENCE 32, avenue G. Clemenceau Drôme

