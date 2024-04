Bomb Your Brain Fuzztival #3 Mistral Palace Valence, jeudi 2 mai 2024.

Bomb Your Brain Fuzztival #3 Mistral Palace Valence Drôme

HEY CRAZY ROCKERS ! Breaking News ! CHECK THAT SHIT !

BOMB YOUR BRAIN FUZZTIVAL #3 !

Pigmé Records, le Mistral Palace et le Vacarme Exquis sont fiers de vous présenter la prog du festival le plus WILD de tout le Sud-Est !

3 Jours !!! 2 Lieux !! 12 Groupes

22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-05 04:00:00

Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@vacarmeexquis.com

L’événement Bomb Your Brain Fuzztival #3 Valence a été mis à jour le 2024-03-29 par Valence Romans Tourisme