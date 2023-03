Atelier de rempotage de plantes aromatiques Jardin botanique Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Atelier de rempotage de plantes aromatiques Jardin botanique, 2 juin 2023, Nice. Atelier de rempotage de plantes aromatiques Vendredi 2 juin, 09h30 Jardin botanique Gratuit dans la limite des places disponibles Atelier de rempotage de plantes aromatiques et initiation au jardinage Jardin botanique 78, avenue de la corniche fleurie 06000 Nice Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492294180 [{« type »: « email », « value »: « jardin.botanique@ville-nice.fr »}] Ce jardin unique en son genre vous présente un large éventail de végétaux, décliné en plusieurs zones, reconstituant des milieux naturels du climat méditerranéen des différents pays du monde. Créé en 1983, il présente 3500 espèces de plantes différentes réparties sur 3,5 hectares. Il contient une collection labellisée d’agave et de sauge et est agréé par l’association des jardins botaniques de France et des pays francophones. Il offre également une vue remarquable sur l’embouchure du Var et sur la Baie des Anges. Copyright : ville de Nice Ouvert toute l’année d’avril à oct. (9h-19h), nov. à mars (9h-17h). Entrée gratuite. Visites libres. Visites guidées sur rés. Parking. En bus ligne 8/65/73, en voiture Autoroute A8 sortie 51.Anglais parlé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

