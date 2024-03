Ados sur Tik Tok, parents qui déblok CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice, samedi 4 mai 2024.

Julie et Julian Aymard ont tapé très fort avec cette comédie unique en son genre et incontournable !Lui : il est sérieux, calme, posé, limite vieux (normal il est prof !) Elle : elle est immature, ne veut pas vieillir, ne pense qu’à rigoler (normal elle est artiste !)Ils n’ont plus rien à faire ensemble et c’est ce soir qu’ils ont décidé de signer les papiers de leur divorce. Mais ce soir, c’est aussi leur 10 ans de mariage et leurs amis ont eu la brillante idée de leur organiser une fête surprise. Tant pis, ils vont faire comme si tout allait bien. Lui se prête au jeu, mais elle, elle n’est pas disposée à faire le moindre effort.Ça fait 10 ans qu’elle essaye de le faire changer, qu’elle aimerait vibrer autrement qu’en tournant une lessive, qu’elle aimerait qu’il lui dise : On laisse pas Bébé dans un coin ! , 10 ans qu’elle espère un compliment, un peu de folie, et ce soir, il va lui faire vivre la soirée la plus folle et la plus drôle de ces 10 dernières années.Auteur : Julie AymardMetteur en scène : Julian AymardArtistes : Julie Aymard, Mathieu Mocquant

Tarif : 19.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 17:00

CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE 15 promenade des anglais 06000 Nice 06