ZATANNA-LA VERITE SI JE MENS TA LISTE – ZATANNA LA VERITE SI JE MENS TA LISTE THEATRE JORGE FRANCOIS Nice, samedi 11 mai 2024.

Un spectacle de mentalisme fun et interactif !La vérité et le mensonge vous accompagnent tous les jours de votre vie ! Zatanna a choisi de parodier ce titre d’un film culte pour s’amuser avec le public d’expériences sur la vérité et le mensonge, dans un spectacle de mentalisme interactif et amusant où la question de savoir qui dit la vérité et qui ment sera toujours présente.Après tout, les mentalistes et magiciens font le métier le plus honnête du monde, car ils ou elles promettent de vous bluffer (de vous mentir) et c’est qu’ils ou elles font… en vous faisant rêver le temps d’un spectacle !Son humour et sa bonne humeur vous fera également rire et sourire. Dans un art prédominé par des hommes, une magicienne est rare, une magicienne mentaliste encore plus !Elle est aujourd’hui la seule femme transgenre magicienne et mentaliste professionnelle en France, et une des rares dans le monde.Le Saviez-vous?Zatanna, magicienne mentaliste, c’est plus de 20 ans d’expérience de la scène.Son dernier spectacle Aux frontières de la transcendance est nommé finaliste du meilleur spectacle magique de l’année 2023 en finale avec celui de Fabien Olicard.Artiste internationale, elle a été auréolée à 3 reprises et 3 années consécutives du titre de Magicienne de l’année d’Australie occidentale ainsi que du Magic Slam au Fringe Festival.

Tarif : 17.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 21:00

THEATRE JORGE FRANCOIS 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice 06