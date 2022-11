Voici notre deuxième session de ligthning talks et pour cette session, ça envoie du lourd avec trois talks.

Petite histoire de la sécurité : du buffer overflow au shift left par François Pesce

Un éclairage (plein de raccourcis :) sur la trajectoire de l’industrie de la sécurité ces ~25 dernières années.

Comment la nature des défenses déployées et la transformation du profil des acteurs ont impacté cette trajectoire.

Bio :

Francois a participé au développement: d’un scanner de sécurité chez Qualys; d’un IDS, IPS, WAF, SSO chez BeeWare, d’une Secure Web Gateway chez Webroot.

Il a ensuite amélioré la sécurité du produit d’Upthere (acquis par Western Digital), avant de contribuer aux optimisations réseau (DNS steering) de Yahoo et Netflix.

Plus récemment il a créé un groupe de travail “Product Security” ainsi qu’une politique de gestion de vulnérabilités pour le projet OpenSource Istio de Google

Il s’est finalement retrouvé CISO en charge de la sécurité du produit et des produits de sécurité pour Aviatrix.

Qu’est-ce que l’Atomic Design ? par Virginie Dezelus

Une méthode métaphorique permettant d’architecturer et co-construire un Design System.

Bio :

Après 12 ans chez Adequasys en tant que « Product Designeuse » et « Développeuse Front End », je relève aujourd’hui un nouveau défi de « Lead Front End » chez Hiflow.

Ce que j’aime dans mon métier : le mariage entre technique et créativité avec un soupçon de rigueur et d’empathie.

Métiers du jeu vidéo : Découverte d’un art et d’un business par Kévin Sillam

Bio :

Après sa formation en école d’ingénieur, un Master Recherche en Imagerie Numérique et Vision, Kévin Sillam effectue un doctorant portant sur l’animation et les réalités virtuelles. Il a ensuite cumulé une activité de R&D pour un long métrage d’animation et du développement de solutions interactives appliquées notamment à l’évènementiel.

En 2014, il fonde le studio Kimeria situé sur le pôle d’excellence autour de l’image de la Cartoucherie à Valence, spécialisée dans le développement 3D interactif appliqué à différents secteurs, comme le culturel, l’artistique et le jeu vidéo. Il cofonde ensuite la société Drone Interactive, en tant que directeur technique et créatif, dont l’activité est la création d’attractions mélangeant robotique et jeu vidéo. En 2022, il fonde Kimeria Games, un studio de production de jeux vidéo pour le grand public.

Nous serons à l’amphithéâtre C. Il faut vous avancer un peu et suivre les panneaux.

Pour réseauter, discuter, partager, un moment convivial est prévu après les talks.

2022-12-08T19:00:00+01:00

2022-12-08T21:00:00+01:00