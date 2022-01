Isolation combles (Atelier de bricolage – pratique 1 et 2) Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de combles en taille réelle. Cette animation est proposée en trois parties : un atelier théorique et deux ateliers pratiques. Le suivi des trois est obligatoire. _Animé par le GRAAL_ **→ Samedi 12 mars 2022 (Ateliers pratiques 1 & 2) de 9h30 à 13h30** Cet atelier pratique a lieu à Lille dans un local dont l’adresse vous sera communiquée suite à votre inscription. **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire.

