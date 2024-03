ISABELLE’S ORCHESTRA LE BAL BLOMET Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif Réduit : 25 EUR

Tarif Normal : 30 EUR

Isabelle Georges revient au Bal Blomet avec un tout nouveau programme. Entre comédie musicale et jazz, elle nous invite à plonger dans le son, l’inspiration et la résonance des grandes voix féminines américaines du 20ème siècle. Un concert puissant sous le signe du rythme, de la voix et de la danse, une déclaration d’amour à la musique de Judy Garland, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Julie Andrews, Peggy Lee et Marilyn Monroe… Un retour aux sources où, avec son orchestre, Isabelle fait siennes les classiques qui ont bercés son enfance.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/isabelles-orchestra1

ISABELLE’S ORCHESTRA