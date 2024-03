Intelligence Artificielle : Etat des lieux et perspectives Hôtel Mercure Quimper Quimper, jeudi 28 mars 2024.

Intelligence Artificielle : Etat des lieux et perspectives Les technologies de l’intelligence artificielle (IA) sont présentées à la fois comme des opportunités et des menaces pour l’emploi, la recherche, l’organisation économique et sociale, etc. Jeudi 28 mars, 19h00 Hôtel Mercure Quimper Sur inscription (8€ – 6€ pour les adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T21:00:00+01:00

Qu’entend-on par « Intelligence Artificielle » ?

Quelles sont les application déjà disponibles, et celles à venir (santé, éducation, gestion, …) ?

Quels sont les bénéfices attendus ?

Quels sont les menaces éventuelles, à la fois pour les citoyens et pour la société (emploi, dépendance des opérateurs, …) ?

Comment se préparer à leur usage et leur développement (au-delà de ChatGPT) ?

Originaire des Quimper, Yves LOSTANLEN, diplômé de grandes universités américaines et européennes (MIT, UCL, INSA) est aujourd’hui cadre dirigeant, investisseur, enseignant et consultant sur les questions de l’IA.

Venez le retrouver pour une conférence – débat le jeudi 28 mars 2024, à l’Hotel Mercure de Quimper.

Hôtel Mercure Quimper 21 Bis Av. de la Gare, 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.lalibertedelesprit.org/spip.php?article284 »}]