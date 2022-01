Initiation à la soudure à l’arc Nogent-le-Rotrou, 12 février 2022, Nogent-le-Rotrou.

Initiation à la soudure à l’arc Nogent-le-Rotrou

2022-02-12 – 2022-02-12

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

40 EUR 40 Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, festival proposant des activités touristiques et culturelles basées sur le thème du feu et de la convivialité pendant les vacances d’hiver, l’association la Boîte à Outils propose d’apprendre les bases de la soudure à l’arc : un peu de théorie, apprentissage des gestes et techniques de bases et entraînement pratique pour acquérir l’expérience. Le matériel est fourni. Inscription obligatoire.

laboiteaoutils28@gmail.com +33 2 37 52 15 95

la boite à outils

Nogent-le-Rotrou

