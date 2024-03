Iel était une fois Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes, samedi 15 juin 2024.

Iel était une fois Les drag king et drag queen Hot headed Christine, Salvador Dalby et Jodye Coaster, vous accueillent pour une lecture d’albums et contes jeunesse. Samedi 15 juin, 16h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Sur inscription

Dans le cadre du Mois des fiertés

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire