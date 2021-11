Woustviller Woustviller HUMOUR : JULIEN STRELZYK Woustviller Woustviller

HUMOUR : JULIEN STRELZYK Woustviller, 5 février 2022, Woustviller. HUMOUR : JULIEN STRELZYK Salle le W 24 rue de Nancy Woustviller

2022-02-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-05 23:00:00 23:00:00 Salle le W 24 rue de Nancy

Woustviller Moselle Narcoleptique ? Allergique ? Sciatique ? Troubles érotiques ? Prenez Strelzyk !

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : les STRELZYK contenant du Paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments … Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis ! Gradin numéroté : 15€ / Placement libre assis : 10€ woustviller.mairie@wanadoo.fr +33 3 87 98 07 20 https://www.woustviller.fr/ Loris Romano

Salle le W 24 rue de Nancy Woustviller

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Autres Lieu Woustviller Adresse Salle le W 24 rue de Nancy Ville Woustviller lieuville Salle le W 24 rue de Nancy Woustviller