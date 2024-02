Horizons Villeneuvois Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot, samedi 30 mars 2024.

Horizons Villeneuvois Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

En lien avec l’exposition Gustavo Ten Hoever Piranèse du musée de Gajac, le Pays d’art et d’histoire vous invite à croiser les regards sur les différents horizons de la ville. En partenariat avec le musée de Gajac.

A partir de 7 ans.

Durée 1h30

En lien avec l’exposition Gustavo Ten Hoever Piranèse du musée de Gajac, le Pays d’art et d’histoire vous invite à croiser les regards sur les différents horizons de la ville. En partenariat avec le musée de Gajac.

A partir de 7 ans.

Durée 1h30 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Horizons Villeneuvois Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-02-16 par OT du Grand Villeneuvois CDT47