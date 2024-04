Hip Baroque Choc Stade Sébastien Charléty Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

13 lycées professionnels franciliens participent à une création mêlant musique baroque, danse hip-hop, déclamation, percussions, écriture, théâtre et arts appliqués, avec des artistes professionnels.

Initié en 2016, le Hip Baroque Choc propose à des lycéens issus de filières professionnelles de suivre des ateliers de pratique artistique durant toute l’année et de participer à une création collective mêlant musique baroque, danse hip hop, chant, théâtre et arts appliqués, avec des artistes professionnels. Véritable rencontre entre des univers sociaux et artistiques très différents, le Hip Baroque Choc valorise des jeunes issus de milieux défavorisés afin de révéler leurs potentialités et de fortifier leurs ambitions. En 2022, 2023 et 2024 le projet met à l’honneur les valeurs de l’Olympisme et leur croisement dans le sport, l’éducation et la culture.

Stade Sébastien Charléty 99, boulevard Kellermann 75013

Contact : https://www.concertdelaloge.com/hip-baroque-choc/

lucie