HELP !A BEATLES TRIBUTE ! Écouflant, vendredi 29 mars 2024.

HELP !A BEATLES TRIBUTE ! Écouflant Maine-et-Loire

Les interprétations remarquées (et remarquables)

des chansons des Beatles par HELP ! entraînent les

spectateurs dans un show inoubliable qui fait revivre

les plus grands tubes devenus des classiques comme

Can’t Buy Me Love , Yesterday , She Loves You ,

Want To Hold Your Hand , Here Comes The Sun , Hey

Jude , et bien d’autres.

> Concert dansant sans gradins 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 20:30:00

Rue des Goganes

Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

