Heinrich Biber Cherbourg-en-Cotentin, 17 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-05-17 – 2022-05-17 Place du Général de Gaulle Cherbourg-Octeville

Ce concert est programmé dans le cadre de La Belle Saison.

Jean Rondeau, grande star internationale du clavecin, a une passion sans fin pour la musique, la découverte, pour les gens, pour la vie. Et cela se ressent dans son approche artistique. Plus proche du look d’un bucheron canadien que d’un musicien en queue de pie, on est séduit dès les premiers instants par la délicatesse du toucher, par le contact charnu et sensible avec la corde. Jean Rondeau est un interprète naturel de la musique classique.

Il se lance dans une aventure spirituelle et spectaculaire, à la découverte de la musique baroque de Heinrich Ignaz Franz Biber. Compositeur et violoniste de talent du 17ème siècle, celui-ci a multiplié les œuvres sacrées, laissant derrière lui des partitions virtuoses et imagées, méditatives ou ardentes.

Pour relever un tel défi, le violon inspiré de Sophie Gent évoluera au côté de Jean Rondeau dans le nouvel ensemble formé pour l’occasion. Le luthiste Thomas Dunford et la violiste Myriam Rignol complètent ce luxueux casting. Défi relevé !

