Harana 3: Lakbay (Un voyage dans les îles) American Church in Paris – Eglise américaine de Paris Paris, samedi 27 avril 2024.

Harana 3: Lakbay (Un voyage dans les îles) Ce dernier volet de la série Harana de Pinoy Jam Paris promet un voyage musical immersif à travers l’archipel des Philippines, célébrant son riche patrimoine culturel et musical. Samedi 27 avril, 19h00 American Church in Paris – Eglise américaine de Paris Obtenez vos billets ici: https://qrco.de/EventPJP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Embarquez pour un merveilleux voyage musical avec « Harana 3 : Lakbay (Un voyage dans les îles) », le final captivant de la célèbre série Harana de l’association Pinoy Jam Paris.

Dans la lignée de ses prédécesseurs, « Harana : Un voyage d’amour » en 2022 et « Harana 2 : Musika Noon at Ngayon (Musique d’hier et d’aujourd’hui) » en 2023, le concert de cette année dépasse les frontières de la simple performance et offre une expérience culturelle immersive.

« Lakbay« , qui signifie voyage, résume parfaitement l’esprit de cet événement. HARANA 3 : LAKBAY tisse un récit qui couvre les diverses îles de l’archipel philippin, des hauts plateaux du nord aux rivages du sud. Cette odyssée musicale célèbre l’héritage de la nation et vise à susciter une appréciation et un soutien plus profonds pour les Philippines en tant que destination touristique.

Rejoignez-nous le samedi 27 avril 2024 à l’Église américaine de Paris pour participer à un voyage unique de découverte et de connexion grâce au pouvoir de la musique.

HARANA 3 : LAKBAY est plus qu’un concert – c’est un passage vers le cœur et l’âme des Philippines.

American Church in Paris – Eglise américaine de Paris 65 quai d’Orsay, Paris 75007 Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://qrco.de/PJPHarana3 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/pinoyjamparis »}]

concert harana