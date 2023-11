CÉLÈBRES ET HANDICAPÉS Hall administratif – Université Michel de Montaigne Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

CÉLÈBRES ET HANDICAPÉS

10 – 24 novembre

Hall administratif – Université Michel de Montaigne

Entrée gratuite sur inscription

L'Université Bordeaux Montaigne souhaite mettre en lumière certaines discriminations liées au handicap à travers 3 propositions pendant la Quinzaine de l'égalité et de la diversité dont : Célèbres et Handicapés, une exposition qui présente dix personnalités devenues, par-delà leur handicap, de grandes figures dans l'histoire des arts et de la culture.

Organisée par l'Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec la Ville de Pessac et Bordeaux Métropole

19 Esplanade des Antilles F-33607 Pessac Cedex
Pessac 33607

