2022-05-23 – 2022-09-30

Guilvinec Finistère Guilvinec GUIL’Art présente “Les poissons volants”, une installation d’art immersif créée par l’artiste Hervé Perdriel.

GUIL'Art présente "Les poissons volants", une installation d'art immersif créée par l'artiste Hervé Perdriel.

Parcourez les rues du Guilvinec et découvrez, de la galerie GUIL'Art à Haliotika, des centaines de poissons multicolores flottant au vent.

Guilvinec

