VTT Chabrières – Massi open XC Guéret, 2 mars 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Épreuve sportive à huis clos réservée aux participants VTT de toutes fédérations. Epreuve entrant dans un challenge régional de 10 manches..

2024-03-02 fin : 2024-03-03 . .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Closed-door sporting event reserved for mountain bikers from all federations. Part of a 10-round regional challenge.

Prueba deportiva cerrada reservada a los ciclistas de montaña de todas las federaciones. Forma parte de un desafío regional a 10 rondas.

Sportliche Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die für MTB-Teilnehmer aller Verbände reserviert ist. Die Veranstaltung ist Teil einer regionalen Herausforderung mit 10 Läufen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Creuse Tourisme