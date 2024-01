ET AVEC SA QUEUE, IL FRAPPE Grande Rue Sainte-Catherine Le Pouget, samedi 3 février 2024.

Le Pouget Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03

Et avec sa queue, il frappe, pièce de théâtre

Dans le cadre du festival » Les Murs parleurs » // C’est l’histoire d’un père légèrement

décalé qui se rend compte que son fils

est victime de harcèlement dans la cour

d’école, comme lui l’a été.

Pour l’aider à s’en sortir et à ne plus avoir

peur, il va lui transmettre son petit manuel

de survie en milieu quotidien. Une méthode

empirique qu’il a élaborée en regardant tous

les films de série B. Pour cela, il replonge

dans son adolescence et nous embarque

dans son roman d’initiation où l’on croise

pèle-mêle Bruce Lee, l’inspecteur Harry,

deux catcheurs sur un sac à dos, Monsieur

Miyagi, Mike Myers et des zombies…

Tout public à partir de 10 ans

Durée : 1h

.

Grande Rue Sainte-Catherine

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



