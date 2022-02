Grand Loto des plaisanciers de Lanvéoc Lanvéoc Lanvéoc Catégories d’évènement: Finistère

Grand Loto des plaisanciers de Lanvéoc

2022-11-19

2022-11-19 – 2022-11-19

Samedi 19 novembre 2022, Grand Loto des plaisanciers de Lanvéoc, 20h00 à l'Espace Nautique de Lanvéoc, rue du Môle. Ouverture des portes à 19h00. Loto animé par Sylvie, nombreux lots pour une valeur totale de 5000€, dont le 1er lot d'une valeur de 400€. Réservation possible au 06 40 66 89 40. Grand Parking Gratuit

