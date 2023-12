Soirée de sortie de programmation Festival de Rocamadour Grand Couvent Gramat, 19 janvier 2024, Gramat.

Gramat Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Le Festival de Rocamadour dévoile la programmation de sa 19ème édition

Réserver votre soirée pour savoir quels artistes vous feront vibrer pour la 19e édition du Festival !

Rejoignez nous au Grand-Cuvent de Gramat, pour une soirée exceptionnelle, ou suivez l’évènement en direct sur notre page Facebook. Découvrez en avant-première les artistes qui illumineront cet été de leur talent, faisant de ce rendez-vous un moment musical inoubliable

Un pot convivial est également prévu, offrant un avant-goût des festivités à venir

Une édition sous le thème de …

Cette les festival revêt le flambeau de l’Espérance, telle la devise de Rocamadour » Firma spes ut rupes », nous plongeons dans une édition qui promets d’être inoubliable !

Lieu privilégié de rencontres, d’échanges et de partages entre mélomanes intrépides, visiteurs curieux, lotois enthousiastes, artistes passionnées et amateurs aguerris, cette année, chaque note, chaque mélodie, chaque instant célèbrera l’espérance qui guide nos pas avec confiance. Que cette 19e édition du Festival de Rocamadour soit une ode à la résilience et une invitation à nous parer de cette force pour embrasser l’avenir porté par la joie de la musique.

Offre de -40% sur les places à l’unité des soirées du Festival de Rocamadour 2024 pour les participants à la soirée

Grand Couvent

Gramat 46500 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Vallée de la Dordogne