La 19ème édition du Festival de Rocamadour dévoile sa programmation 2024

Verre de l’amitié offert

Sur réservation.

2024-01-19 18:30:00 fin : 2024-01-19 . EUR.

Grand couvent, Gramat

Gramat 46500 Lot Occitanie



The 19th Rocamadour Festival unveils its 2024 program

Complimentary glass of friendship

On reservation El 19º Festival de Rocamadour desvela su programa para 2024

Copa de la amistad de cortesía

Por reserva Die 19. Ausgabe des Festivals von Rocamadour enthüllt sein Programm 2024

Ein Glas der Freundschaft wird angeboten

