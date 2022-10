Grand Bain de gong à Laon Laon, 15 octobre 2022, Laon.

Grand Bain de gong à Laon

63 rue Sérurier Laon Aisne

2022-10-15 10:30:00 – 2022-10-15 12:00:00

Laon

Aisne

20 20 Expérience unique, l’association « Le Champ des Gongs » propose une relaxation profonde au son du Gong, appelé Bain de Gong.

Le Grand Bain de Gongs est une évolution moderne du Bain de Gong Traditionnel, plus dynamique et étendue en fréquences ; il permet d’explorer des espaces différents, ouvrant ainsi à de nouvelles sensations, à un voyage dans d’autres mondes intérieurs, et sa particularité est d’utiliser plusieurs Gongs, permettant une large palette de vibrations…

RV en compagnie de Pascale dans les locaux de l’ESCAL de 10h30 à midi ! (venir en tenue souple, avec un tapis de sol confortable et deux grandes couvertures chaudes et une bouteille d’eau et éventuellement un masque de nuit ou cache yeux) !

lechampdesgongs@gmail.com +33 6 50 78 90 55

