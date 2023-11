Christophe Willem – Tournée SALLE MICHEL CARPENTIER, 11 mai 2024, HIRSON.

Christophe Willem – Tournée SALLE MICHEL CARPENTIER. Un spectacle à la date du 2024-05-11 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 11.8 à 21.8 euros.

LE GRAND RETOUR DE CHRISTOPHE WILLEM Il se met au piano dès l’âge de sept ans. Cependant, le public le découvre en 2006 dans le radio-crochet de la « Nouvelle star » dont il remporte la saison 4. Depuis, sa voix singulière et sa personnalité l’imposentcomme l’un des artistes incontournables de la scène française. Sorti en septembre 2022, son dernier album « Panorama tour », l’amène, cette année, à reprendre la route pour une large tournée et des retrouvailles attendues avec son public. De « Double je » à « P.S, je t’aime » en passant par « Jacques a dit » ou « Après toi », pour son grand retour, aux nouveaux titres s’ajoutent ses plus grands succès. Christophe Willem

Votre billet est ici

SALLE MICHEL CARPENTIER HIRSON Rue du Petit Taillis Aisne

11.8

EUR11.8.

