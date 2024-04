Tonte des Alpagas de la Cour Farroux Sommeron, samedi 11 mai 2024.

Tonte des Alpagas de la Cour Farroux Sommeron Aisne

Le Printemps arrive, les Alpagas se font tondre ! Brigitte vous invite dans sa Ferme de la Cour Farroux afin d’assister à cet événement unique dans l’année ! Un marché du terroir se tiendra par la même occasion avec des producteurs locaux (Cidre, Miel, Fromages de Chèvre, Thé, Confiture, etc). Exposition de vieux tracteurs, sculpture sur bois à la tronçonneuse. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec le Food Truck Chimay et ses célèbres hamburgers et sa bière à déguster avec modération. La boutique sera ouverte avec tous les articles fabriqués avec la laine d’Alpagas (Gants, bonnets, tour de cou, mitaines, écharpes, etc) et cosmétiques au lait d’ânesse. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

2 chemin de la Gardieu

Sommeron 02260 Aisne Hauts-de-France chatelin.brigitte@orange.fr

