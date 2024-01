L’Éveil de la nature Gibercourt, samedi 30 mars 2024.

Gibercourt Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Balade printanière où les bourgeons des arbres s’ouvrent, les oiseaux gazouillent de plus belle, l’air se remplit d’un parfum d’herbe humide. Venez découvrir et apprendre à reconnaître la flore et la faune qui se réveillent car le printemps est bien là !

Gibercourt 02440 Aisne Hauts-de-France



