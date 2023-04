Lille Piano(s) Festival 2023 Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Lille Piano(s) Festival 2023 Gare Saint Sauveur, 9 juin 2023, Lille. Lille Piano(s) Festival 2023 9 – 11 juin Gare Saint Sauveur Entrée libre Au programme de cette édition 2023, concerts symphoniques, récitals de jazz, et de musique classique, ainsi que des masterclasses pour découvrir, approfondir et échanger aux côtés des artistes qui font vivre la programmation de ce festival résolument éclectique !

Du classique au jazz en passant par la musique électronique, des talents issus d’horizons divers seront réunis pour partager et faire vivre des moments d’émotions universelles : Bertrand Chamayou, Abdel Rahman El Bacha, Bruno Rigutto, Igor Tchetuev, Ian Michiels, Vittorio Forte, Fanny Azzuro, Denis Kozhukhin, Nicolas Stavy, Jean-François Zygel, André Manoukian, Jarry Singla, Newton Lawrence, Laurent Coulondre et bien d’autres grands talents se produiront tout au long du festival !

Retrouvez toute la programmation sur www.lillepianosfestival.fr Ci-dessous, focus sur les événements dans le cadre du Printemps 2023 à la Gare Saint Sauveur avec lille3000. Vendredi 9 juin 21H00 : Thomas VALVERDE

Piano solo (acoustique) 22H30 – 23H30 : Jessy Elsa PALMA

voix (et cinq musiciens) Samedi 10 juin 15H30 : Jan MICHIELS

Piano solo (acoustique)

« Ligeti : Intégrale des Études » (52’) 17H30 – 18H30 : MANOPOLO

Clavier et voix 21H00 – 22H30 : Newton LAWRENCE

(Halle A) Dimanche 11 juin 15H30 – 16H30 : Classe ESMD – Jazz/Musiques actuelles

« Parabel » 16H30 – 17H30 : « Jungle Sauce »

(Halle A) 17H30 : Irma GIGANI

(2ème Prix Les étoiles du piano – édition 2019)

Piano solo 19H00 : Thomas VALVERDE

