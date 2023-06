Mathieu Boogaerts · Concert Gare Saint Sauveur Lille, 9 juin 2023, Lille.

Mathieu Boogaerts · Concert Vendredi 9 juin, 20h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

MATHIEU BOOGAERTS

En pleine fabrication de son futur opus, l’artiste tourne encore et toujours. Sa guitare magique à l’épaule, il nous propose un florilège « surprise » de son répertoire, des chansons anciennes, récentes, mais aussi toutes nouvelles. Une soirée haute en musique, en mots, et en couleurs !

Cliquez-ici pour écouter Mathieu Boogaerts

Infos

– Gratuit

– 20h / BB est ouvert de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Voir l’événement Facebook

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/13yIAVR4D »}] [{« data »: {« author »: « Mathieu Boogaerts », « cache_age »: 86400, « description »: « Mathieu Boogaerts « I won’t follow you » disponible ici : https://lnk.to/MathieuBoogaertsEnAnglais extrait de l’album « (EN ANGLAIS) » disponible.nnMathieu Boogaerts sur Facebook : https://www.facebook.com/MathieuBoogaertsnMathieu Boogaerts sur Instagram : https://www.instagram.com/mathieu_boogaertsnnMathieu Boogaerts en tournu00e9e : https://lnk.to/MathieuBoogaertsEnTourneen nRealisu00e9 par Mathieu BoogaertsnAssistu00e9 de : Arthur Le FolnCamera : Thomas ShawcroftnProducteur : Adam DiamondnProductrice assistante : Sophie Taggartnn(p) tu00f4t Ou tard / VF Musiques », « type »: « video », « title »: « MATHIEU BOOGAERTS – « I WON’T FOLLOW YOU » – 2021 – (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/um8Ny9LD5mc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=um8Ny9LD5mc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6j93CIl_YPi6CdwznmN1Kw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/um8Ny9LD5mc »}, {« link »: « https://fb.me/e/13yIAVR4D »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T21:30:00+02:00

2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T21:30:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So