Galerie 11 – Prisme Création Saint-Quentin, 10 juin 2022, Saint-Quentin.

Galerie 11 – Prisme Création Saint-Quentin

2022-06-10 14:00:00 – 2022-06-15 19:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin

Du vendredi 10 juin au mercredi 15 juin

L’association Prisme Création fête ses 90 printemps en couleurs au 115 galerie d’art!

L’une des plus anciennes association St-Quentinoise vous invite à partager cette semaine artistique et festive :

Venez rencontrer ses artistes à l’œuvre et passer un après-midi coloré avec l’atelier Prisme :

LUNDI 13 et MERCREDI 15 juin 2022, de 14 heures à 17 heures:

Animations d’ateliers avec Nicolas

Venez observer, échanger et essayer!

Ateliers adultes, essai gratuit

+33 3 23 06 93 60

Saint-Quentin

