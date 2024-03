Franck Nicolas et Gregory Privat duo présentent Hypnotick Soley Le Baiser Salé Paris, jeudi 23 mai 2024.

Le jeudi 23 mai 2024

de 21h30 à 22h00

Le jeudi 23 mai 2024

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

De 25 à 28 euros.

Le duo Franck Nicolas et Gregory Privat, deux âmes solaires créatrices d’un art nouveau !

Le duo Hypnotick-Soley est la symbiose parfaite de deux âmes solaires créatrices d’un art nouveau. Franck Nicolas et Gregory Privat, alchimistes des notes et des songes, sont de vrais « dealers d’émotions ». L’un est trompettiste & coquillagiste de Guadeloupe, l’autre est pianiste de Martinique, mais leur univers dépasse largement celui des îles originelles. Tels deux explorateurs d’un nouveau monde, ils tissent une toile imaginaire entre musique, spiritualité et planètes du système Solaire.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lescaribeennesdemai-franck-nicolas-gr-gory-privat-duo-2-concerts-19h30-21h30

FRANCK NICOLAS & GRÉGORY PRIVAT DUO présentent HYPNOTICK SOLEY