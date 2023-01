Fragonard & les Jardins du MIP – Festival des Jardins Grasse Grasse Grasse Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes Grasse EUR 4 4 Une après-midi olfactive exceptionnelle autour du Narcisse aux Jardins du MIP et chez Fragonard

-14h visite exceptionnelle avec le jardinier du MIP à Mouans Sartoux

-16h animation olfactive exclusive chez Fragonard à l'usine la Fabrique des Fleurs, tourisme@fragonard.com +33 4 93 36 44 65 https://usines-parfum.fragonard.com/

