Forum portes ouvertes Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Forum portes ouvertes Maen Roch, 2 juillet 2022, Maen Roch. Forum portes ouvertes Saint-Brice en Coglès Ecole de musique, ESCC Eugénie Duval Maen Roch

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 Saint-Brice en Coglès Ecole de musique, ESCC Eugénie Duval

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Venez aux portes ouvertes de l’école de musique ! Découvrir les activités de l’école de musique, rencontrer les professeurs, échanger avec les bénévoles, écouter les prestations des élèves…

Tout sera accessible en déambulant dans les locaux de l’école.

En clôture de la journée et de la saison, les professeurs assureront également un concert dans l’auditorium. Tout public – Concert des professeurs sur réservation.

Entrée gratuite.

Organisé par l’école de musique Interval’Coglais. administration@ecoledemusique-intervalcoglais.fr +33 9 66 96 61 18 Venez aux portes ouvertes de l’école de musique ! Découvrir les activités de l’école de musique, rencontrer les professeurs, échanger avec les bénévoles, écouter les prestations des élèves…

Tout sera accessible en déambulant dans les locaux de l’école.

En clôture de la journée et de la saison, les professeurs assureront également un concert dans l’auditorium. Tout public – Concert des professeurs sur réservation.

Entrée gratuite.

Organisé par l’école de musique Interval’Coglais. Saint-Brice en Coglès Ecole de musique, ESCC Eugénie Duval Maen Roch

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Adresse Saint-Brice en Coglès Ecole de musique, ESCC Eugénie Duval Ville Maen Roch lieuville Saint-Brice en Coglès Ecole de musique, ESCC Eugénie Duval Maen Roch Departement Ille-et-Vilaine

Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maen-roch/

Forum portes ouvertes Maen Roch 2022-07-02 was last modified: by Forum portes ouvertes Maen Roch Maen Roch 2 juillet 2022 ille-et-vilaine Maen Roch

Maen Roch Ille-et-Vilaine