Repas vigneron et soirée Percée du Vin Jaune Fort Saint André Salins-les-Bains, 3 février 2024, Salins-les-Bains.

Salins-les-Bains Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03 23:30:00

Venez vivre un week-end unique au cœur du Jura, entre traditions et histoire. Découvrez le Fort Saint-André, situé à 12 km d’Arbois, ancien fort Vauban du XVIIème siècle, classé Monument Historique.

Pour la première fois et à l’occasion de la Percée du Vin Jaune, le Fort s’ouvre au grand public pour un repas, une soirée et une nuit, sur réservation.

Après une journée passée sur Arbois pour célébrer la Percée du Vin Jaune et déguster le millésime 2017, le Fort vous accueille dès 19h pour un repas vigneron suivi d’une soirée animée et d’une nuit dans le Fort.

Idéalement situé à 15 minutes en voiture d’Arbois, le Fort dispose d’un parking.

Le repas ainsi que la soirée sont ouvert à tous, sur réservation. Il est possible de ne faire que le repas ou de coupler le repas et l’hébergement.

Le Fort dispose de plus de 30 gîtes, du studio au gîte 4 personnes, avec une kitchenette équipée, d’un gîte de 9 personnes et d’un appartement de 100m² pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

Pour les personnes ayant réservé un hébergement, il est possible de prendre les clés dès le matin.

Repas + soirée de 19h à 23h : 55€ par personne

Repas + soirée + hébergement : à partir de 105€ par personne

Pour toutes demandes d’informations ou de réservations, merci de contacter le Fort Saint-André par mail à info@fort-st-andre.com ou par téléphone au 03 84 73 16 61.

Tarifs des gîtes sur demande. Le menu du repas sera communiqué 2 à 3 semaines avant l’évènement.

Fort Saint André

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté



