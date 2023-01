APPEL A PROJETS – RESIDENCE JEUNE PUBLIC FOLIMAGE Folimage Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

APPEL A PROJETS – RESIDENCE JEUNE PUBLIC FOLIMAGE Folimage, 30 mai 2023, Valence. APPEL A PROJETS – RESIDENCE JEUNE PUBLIC FOLIMAGE Mercredi 31 mai, 00h00 Folimage

Dossier à établir

FOLIMAGE, studio d’animation installé à Valence dans le sud de la France, lance chaque année son appel à projet. Folimage Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://www.folimage.fr/fr/studio-folimage/residence/”}] La Résidence jeune public est un dispositif qui donne une chance à des jeunes auteur.e.s de venir réaliser un film d’animation de 5 minutes, mêlant comédie et humour, et destiné au public des 5-7 ans, fabriqué en toutes techniques d’animation excepté la 3D. Date : 31 mai 2023 : date limite de candidature. Pour qui ? Scénariste-réalisateur·trice ayant déjà écrit et réalisé un ou deux court(s) métrage(s) (incluant les films réalisés dans le cadre de leurs études). Quel Format ? film d’animation de 5 minutes. Comment participer ? Dossier d’inscription à établir. Prix : le lauréat résidera à Valence et s’installera durant huit mois à un an dans les studios de FOLIMAGE. Il pourra ainsi bénéficier du savoir-faire et de l’expérience des équipes ainsi que du matériel technique nécessaire. Après sa diffusion sur CANAL+ Family et sa circulation en festivals, le film est exploité au cinéma, grâce à notre partenaire GEBEKA FILMS, et intégré au dispositif MÈCHE COURTE pour une diffusion en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d’informations sur le site de Folimage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T00:00:00+02:00

2023-05-31T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Folimage Adresse Valence Ville Valence lieuville Folimage Valence Departement Drôme

Folimage Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

APPEL A PROJETS – RESIDENCE JEUNE PUBLIC FOLIMAGE Folimage 2023-05-30 was last modified: by APPEL A PROJETS – RESIDENCE JEUNE PUBLIC FOLIMAGE Folimage Folimage 30 mai 2023 Folimage Valence Valence

Valence Drôme