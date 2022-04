[Foire d’été] Fête foraine de Dieppe Dieppe, 12 août 2022, Dieppe.

[Foire d’été] Fête foraine de Dieppe Dieppe

2022-08-12 – 2022-08-28

Dieppe Seine-Maritime

C’est désormais une tradition bien établie… La foire d’été prend ses quartiers sur les pelouses de la plage une bonne partie du mois d’août ! L’occasion de venir s’amuser entre amis ou en famille !

Vous êtes demandeurs de sensations fortes ? Embarquez à bord du Boomerang, du New Jump, ou encore du Crazy Dance et défiez les lois de la gravité !

Les moins téméraires trouveront de quoi se divertir entre le tir à la carabine, le chamboule-tout et les auto-tamponneuses.

Bien entendu, la foire n’oublie pas les plus petits, entre la pêche aux canards et les manèges où il faut attraper le pompon pour gagner un second tour !

Un petit creux ? Succombez aux nombreuses confiseries et douceurs que les forains proposent. Il y en a pour tous les goûts entre les gaufres, les croustillons, les chichis et les fameuses pommes d’amour.

