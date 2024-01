[Rassemblement] Vieux tracteurs Vendeuvre & Allis-Chalmers Z.I. du parc du Talou / Rue de Stalingrad Dieppe, dimanche 12 mai 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

L’association du « Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou » organise un grand rassemblement de tracteurs « Vendeuvre et Alis-Chalmers » et autres marques, ainsi que des véhicules anciens de toutes marques.

Durant cette journée, une grande exposition regroupera plusieurs tracteurs et machines des marques Vendeuvre et Allis-Chalmers. Seront également présentés des véhicules et voitures de toutes marques et de toutes époques ainsi que des motos et Solex. Elle sera complétée par une exposition photographique et historique sur la marque Vendeuvre.

On pourra y trouver des stands de vente de livres spécialisés, mais aussi des pièces détachées de tracteurs, d’automobiles, des miniatures…

Plusieurs animations seront au programme, comme une présentation sur les industries dieppoises actuelles avec, comme leader, la mythique voiture dieppoise Alpine et beaucoup d’autres choses à découvrir durant cette journée.

Un grand rassemblement des anciens employés de cette entreprise est organisé à cette occasion et une présentation photographique de la vie de l’usine permettra aux visiteurs de s’imprégner du lieu en découvrant en images, la fonderie, les chaines de montage ou encore le bureau d’études.

Z.I. du parc du Talou / Rue de Stalingrad

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie museedutalou@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie