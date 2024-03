[Rassemblement] Voitures anciennes Dieppe, dimanche 14 avril 2024.

[Rassemblement] Voitures anciennes Dieppe Seine-Maritime

Les fans de bolides rétro seront comblés ce dimanche !

De nombreux modèles anciens et de collection seront exposés dans la Centre-ville à partir de 8h.

Ce rassemblement de voitures anciennes permettra aux passionnés de se retrouver et d’échanger entre eux, et aux passants de profiter de ces belles autos !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Grande Rue

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dieppe.auto.passion@gmail.com

L’événement [Rassemblement] Voitures anciennes Dieppe a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie