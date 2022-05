Foire aux puces Marcilly-lès-Buxy Marcilly-lès-Buxy Catégories d’évènement: Marcilly-lès-Buxy

Saône-et-Loire

Foire aux puces Place de la mairie Le Martrat Marcilly-lès-Buxy

2022-05-26

Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire Marcilly-lès-Buxy EUR Venez flâner à la Foire aux puces – le martrat !

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Exposants 2€ le m PAS DE RESERVATION, installation à partir de 6h

