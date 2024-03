FOIRE ATTRACTIVE DE PRINTEMPS Nancy, lundi 1 avril 2024.

FOIRE ATTRACTIVE DE PRINTEMPS Nancy Meurthe-et-Moselle

Il s’agira de la 685ème édition de la foire attractive de printemps de Nancy. Plus de 180 métiers seront présents sur le champ de foire.

En signe de solidarité, comme chaque année, les industriels forains ont prévu une journée à l’hôpital d’enfants de Brabois afin d’apporter un peu de joie et de réconfort aux enfants. Une journée spéciale, destinée aux séniors et aux personnes à mobilité réduite, sera également organisée le mardi 16 avril, avec un goûter et l’accès gratuit aux attractions.

Le public bénéficiera de deux journées à tarif réduit sur les manèges les mercredis 10 et 24 avril.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

PLACE CARNOT

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@foiredenancy.com

