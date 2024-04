FIRA RANDONNÉE PÉDESTRE CHATAIGNERAIE ET CHATEAU DU SOLIER Saint-Hilaire-de-Lavit, dimanche 19 mai 2024.

FIRA RANDONNÉE PÉDESTRE CHATAIGNERAIE ET CHATEAU DU SOLIER Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Secteur Vallée Longue

Distance 10 km

Dénivelé 320 m

Niveau 2

Rdv 9h30 Mairie de St Hilaire de Lavit (6 km après le Collet de Dèze tourner à gauche vers St Hilaire de Lavit: mairie 3 km plus haut)

Repas campagnard chez La vallée de Gaïa

Retour vers 17h

Nous marcherons jusqu’au Château du Solier, 12ème siècle (monument historique)

Puis nous monterons jusqu’au col des Ayres où vous pourrez admirer le panorama sur les Cévennes et une vieille châtaigneraie, qui a joué un rôle majeur dans l’histoire de la castanéiculture lozérienne.

C’est sur la vaste place des Ayres que se tenait ” la grande loue des Ayres ” foire où se rencontraient propriétaires et travailleurs saisonniers.

L’après-midi nous visiterons la ferme Florette: élevage de chèvres angora, cardage et filage de la laine avec possibilité d’acheter des produits de la ferme. Sur réservation sur le site internet ou par téléphone. 27 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:30:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Mairie

Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie fira.le3@orange.fr

