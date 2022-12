FINALE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D’EPINAL Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges Le Concours International de Piano d’Epinal réunit tous les 2 ans de jeunes pianistes virtuoses de 16 à 30 ans. Les épreuves sont éliminatoires et sont ouvertes au public gratuitement. Elles auront lieu du lundi 18 au vendredi 25 inclus à au Théâtre Municipal d’Epinal.

La finale, qui aura retenu 4 concurrents est sous la forme d’un concert payant le dimanche 26 mars à 15h à la Rotonde de Thaon-les-vosges. Les concurrents interpréteront un concerto, accompagnés par l’Orchestre national de Metz.

Réservation à l'Office de Tourisme d'Epinal. +33 3 29 82 53 32 https://www.concours-international-piano-epinal.org/fr/

